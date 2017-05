Báo chí Trung Quốc hoan nghênh việc phá vỡ mạng lưới CIA

Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay 22/05/2017 hoan nghênh công tác chống gián điệp của chính quyền, sau khi New York Times tiết lộ việc Bắc Kinh đã sát hại hoặc bỏ tù đến 20 điềm chỉ viên CIA trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2012.

Hoàn Cầu Thời Báo trong bài xã luận đã đắc chí : « Chẳng những mạng lưới gián điệp của CIA đã bị phá vỡ, mà Washington còn chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Có thể nói đây là chiến thắng vang dội. Điều này có nghĩa là nếu CIA lại gầy dựng một mạng lưới gián điệp mới tại Trung Quốc thì chỉ chuốc lấy kết quả tương tự mà thôi ».

Tuy vậy tờ báo khẳng định một phần của bài viết là sai. « Câu chuyện một điềm chỉ viên bị bắn chết trên sân một hoàn toàn bịa đặt, có lẽ là sản phẩm tưởng tượng kiểu Mỹ, trên cơ sở ý thức hệ ».

Nêu ra ba nguồn tin chính thức, nhật báo Mỹ cho biết một điềm chỉ viên CIA đã bị bắn chết ngay trước mắt các đồng nghiệp, trong sân một tòa nhà chính phủ để làm gương.

Theo New York Times, những thiệt hại của CIA hết sức đáng kể, có thể so sánh với thời kỳ bị tổn thất nặng nề trước cơ quan tình báo trung ương Liên Xô cũ và tại Nga, do các tin tức được hai điệp viên Aldrich Ames và Robert Hanssen cung cấp cho Nga. Ames hoạt động trong thập niên 80, còn Hanssen từ 1979 đến 2001.

Chính quyền Trung Quốc không bình luận gì về bài báo này. Bộ An ninh Quốc gia phụ trách chống phản gián, không có cả số điện thoại lẫn trang web, khác hẳn với các bộ ngành khác.

Cũng như nhiều tờ báo lớn phương Tây, trang web của New York Times không truy cập được tại Trung Quốc. Tuy nhiên nội dung bài báo trên đây đã được phổ biến rộng rãi với nhiều lời bình, trên các trang mạng thời sự Trung Quốc.