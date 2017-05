Mỹ và Trung Quốc cùng soạn nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên

AFP dẫn lời đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley ngày 16/05/2017, thông báo Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cùng soạn thảo nghị quyết mới trình Hội Đồng Bảo An về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bắc Triều Tiên sau vụ bắn thử tên lửa đạn đạo của nước này cuối tuần qua.

Sau vụ bắn tên lửa hôm Chủ Nhật, 14/05, và cũng là lần thứ 10 kể từ đầu năm nay, một lần nữa quốc tế lại đồng thanh lên án Bắc Triều Tiên. Theo đề nghị của Hoa Kỳ và Nhật Bản, Hội Đồng Bảo An đã triệu tập phiên họp khẩn chiều qua 16/05.

Trước khi bước vào cuộc thảo luận kín tại Hội Đồng Bảo An, bà Nikki Haley tuyên bố với các nhà báo rằng Washington và Bắc Kinh đang chuẩn một dự thảo nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hết cuộc họp tối qua của Hội Đồng Bảo An, theo các nhà ngoại giao ở New York, vẫn chưa có dự thảo nghị quyết nào được phổ biến. Trung Quốc vẫn muốn kêu gọi đối thoại để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Haley cũng khẳng định lại rằng Washington sẵn sàng « nói chuyện » với Bình Nhưỡng, nhưng với điều kiện Bắc Triều Tiên ngừng hoàn toàn hoạt động hạt nhân và thử tên lửa.

Trong khi đó, Bắc Triều Tiên dường như vẫn tìm kiếm một thế mạnh, trước khi có thể ngồi vào bàn đàm phán với quốc tế. Theo các chuyên gia, vụ bắn thử hôm Chủ Nhật vừa qua chứng tỏ Bắc Triều Tiên đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo. Mục tiêu của họ là phát triển thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Đô đốc Mỹ kêu gọi trừng phạt mạnh hơn

Liên quan đến chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, hôm nay, đô đốc Harry Harris, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, đang ở thăm Nhật Bản đã tuyên bố :« Hành vi nguy hiểm của Bắc Triều Tiên không chỉ đe dọa bán đảo Triều Tiên…. Đó còn là mối nguy hiểm đối với Trung Quốc và Nga ». Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt nặng hơn nữa chế độ Bình Nhưỡng.

Về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, hôm nay, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết muốn mở lại đường dây liên lạc với miền Bắc và giao cho bộ Thống Nhất triển khai công việc này. Đường dây liên lạc giữa hai miền đã bị Bắc Triều Tiên cắt năm 2016, sau khi Bình Nhưỡng bị một loạt trừng phạt quốc tế do vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi đầu năm đó.