Biển Đông : Tư pháp Philippines ra sách điện tử vạch rõ đòi hỏi phi lý của Trung Quốc

Trong cuốn sách mang tựa đề « Tranh chấp tại Biển Đông : Quyền chủ quyền của Philippines và quyền tài phán tại Biển Tây Philippines » (The South China Sea Dispute : Philippine Sovereign Rights and Jurisdiction in the West Philippine Sea), thẩm phán Carpio sử dụng các bản đồ cổ, hình ảnh, các trích đoạn phán quyết của Tòa Trọng Tài, các tuyên bố và nhiều tài liệu của chính phủ Trung Quốc để phản đối giá trị pháp lý các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh.

Hãng tin AP cho biết tác phẩm được phát hành dưới dạng sách điện tử và được tải miễn phí bằng tiếng Anh. Các phiên bản bằng tiếng Hoa, tiếng Việt, Bahasa, Nhật Bản và Tây Ban Nha sắp được hoàn thiện nhằm giúp công luận hiểu rõ hơn cơ sở lập trường của Philippines trong việc phản đối những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.

Trong buổi ra mắt cuốn sách tại Manila, thẩm phán Carpio nhận xét : « Quyển sách này, nếu được in giấy, sẽ không bao giờ được phát hành tại Trung Quốc. Nó sẽ bị cấm. Cách tốt nhất là làm dưới dạng sách điện tử để có thể đưa cuốn sách đến người dân Trung Quốc thông qua internet ».

Ông nói tiếp : « Tôi tin rằng, như các dân tộc khác trên thế giới, về bản tính, người Trung Quốc là người tốt, nhưng chính phủ của họ nghĩ rằng họ sở hữu Biển Đông từ 2.000 năm nay. Điều này hoàn toàn sai và thế giới sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó ».

Ông Carpio cho rằng công luận, kể cả công luận tại Trung Quốc, có thể giúp gây sức ép đối với Bắc Kinh trong việc tuân thủ phán quyết hồi tháng 07/2016, theo đó Tòa Trọng Tài La Haye bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hơn 80% diện tích Biển Đông. Thẩm phán Carpio là người tham gia chuẩn bị đơn kiện của Philippines lên Tòa Án La Haye.

Sứ quán Trung Quốc tại Philippines chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Trong tác phẩm, thẩm phán Carpio cũng cảnh báo Trung Quốc đang tính xây thêm nhiều tiền đồn trên đảo Luconia, ngoài khơi Malaysia và bãi cạn Scarborough, phía tây bắc Philippines.

Nghiên cứu của ông Carpio về tranh chấp tại Biển Đông không nằm trong khuôn khổ công việc của ông tại Tòa Án Tối Cao Philippines.