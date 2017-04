Trung Quốc trục xuất phụ nữ Mỹ gốc Việt-Hoa bị cáo buộc gián điệp

Bà Sandy Phan-Gillis bị câu lưu từ ngày 20/03/2015 khi qua biên giới để đến Macao, trong chuyến thăm Hoa Lục cùng với một đoàn doanh nhân Mỹ. Sau hai năm trời bị giam giữ, bà bị tòa án Nam Ninh hôm thứ Ba 25/04 tuyên án ba năm rưỡi tù giam vì tội danh gián điệp. Nhưng rốt cuộc bà bị trục xuất hôm qua và về đến Los Angeles trong cùng ngày.

Việc trả tự do cho công dân Mỹ này diễn ra ít lâu sau cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu việc hai lãnh đạo Mỹ-Trung xích lại gần nhau hơn dù đang bất đồng về hồ sơ gai góc Bắc Triều Tiên.

Theo Hiệp Hội Đối Thoại Trung Mỹ (Fondation Dui Hua), việc thương lượng để phóng thích bà Phan-Gillis « đã được đẩy mạnh trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh của ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hồi tháng Ba ». Bà bị cáo buộc « gián điệp » và « đánh cắp bí mật Nhà Nước » do đã « giúp đỡ một bên thứ ba có được các thông tin tình báo ».

Nhóm công tác của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về tình trạng bắt giữ tùy tiện nhận định trong vụ này Bắc Kinh đã không tôn trọng « các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền được xét xử công bằng, về tự do và an ninh ». Ông John Kamm, giám đốc Hiệp Hội Đối Thoại Trung Mỹ, cho rằng bản án của tòa án Nam Ninh « khá nặng », vì bà Phan-Gillis đã bị giam giữ hết phân nửa thời gian, lẽ ra phải được trả tự do trước hạn.