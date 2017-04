Hàn Quốc : Cựu tổng thống Park Geun Hye bị truy tố

Thông cáo công bố ngày 17/04/2017 của Viện Công Tố Hàn Quốc ghi rõ : "Chính thức truy tố bà Park vì nhiều tội danh, trong đó có tội lạm dụng quyền lực, móc ngoặc, tham nhũng và tiết lộ bí mật quốc gia".

Vụ việc liên quan trực tiếp đến mối quan hệ của cựu tổng thống Park Geun Hye với người bạn lâu năm là bà Choi Soon Sil. Nhân vật này hiện đang bị xét xử vì lợi dụng tình bạn với lãnh đạo Hàn Quốc, qua trung gian tổng thống họ Park gây áp lực đòi các tập đoàn công nghiệp lớn rót gần 70 triệu đô la cho hai quỹ do chính bà Choi điều hành. Vẫn theo giới điều tra, dường như bà Choi Soon Sil đã bỏ túi khoản tiền gần 70 triệu đô la nói trên.

Theo hãng tin Anh Reuters, trong vụ tai tiếng nói trên, bản thân cựu tổng thống Hàn Quốc, Park Geun Hye đã được tập đoàn Lotte đút lót 6 triệu đô la, để tập đoàn lớn thứ 5 trên toàn quốc dễ dàng làm ăn.

Lotte là một công ty kiểm soát nhiều hoạt động kinh tế, từ ngành khách sạn đến siêu thị, từ công nghiệp chế biến thực phẩm đến ngành hóa học.

Viện Công Tố hôm nay cũng ra phán quyết truy tố tổng giám đốc tập đoàn Lotte - Shin Dong Bin - vì tội danh hối lộ cho bà Park Geun Hye và bà Choi Soon Sil.

Tai tiếng tài chính, chính trị Hàn Quốc đã nổ ra vào giữa năm 2016, kéo theo nhiều tập đoàn lớn của quốc gia này vào một cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu. Đầu tháng 12/2016 Quốc Hội bỏ phiếu truất phế bà Park Geun Hye, nữ tổng thống Hàn Quốc đầu tiên. Quyết định trên đã được Tòa Bảo Hiến thông qua hôm 10/03/2017. Bà Park Geun Hye lập tức mất quyền miền trừ truy tố và bị tạm giam.

Trong lịch sử chính trị Hàn Quốc, bà là tổng thống thứ ba bị bắt về tội tham nhũng, sau tổng thống Chun Doo Hwan và Ro Tae Woo vào những năm 1990. Nhưng cả hai ông này đều được các đời tổng thống kế nhiệm "ân xá".