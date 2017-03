TQ đẩy mạnh nhập than Bắc Triều Tiên trước khi ra lệnh tạm dừng

Trước khi Trung Quốc thông báo vào ngày 18/02/2017 là ngưng nhập khẩu than từ nước láng giềng Bắc Triều Tiên cho tới hết năm nay, lượng than Trung Quốc nhập khẩu từ Bắc Triều Tiên vào tháng 02 đã tăng gần 40% so với mức nhập tháng 02/2016. Lệnh cấm nhập than từ Bắc Triều Tiên là nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa.