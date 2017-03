New Zealand và Trung Quốc : Sẽ mở rộng tự do mậu dịch

Nhân chuyến công du New Zealand của thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, lãnh đạo hai nước vào hôm nay tuyên bố là hai bên sắp mở lại đàm phán nhằm nâng cấp một hiệp định tự do mậu dịch song phương được cho là rất thành công sau gần một chục năm có hiệu lực.

Theo hãng tin Mỹ AP, thủ tướng New Zealand Bill English đánh giá rằng thỏa thuận có từ cách nay 9 năm đã giúp cho trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và New Zealand tăng lên gấp ba lần. Ông xác nhận là các cuộc đàm phán nhằm mở rộng hơn nữa thỏa thuận sẽ bắt đầu vào tháng Tư tới đây.

Dĩ nhiên là về phía Trung Quốc, thủ tướng Lý Khắc Cường cũng ca ngợi hiệp định tự do mậu dịch Trung Quốc-New Zealand, được cho là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này mà Bắc Kinh từng ký với một nước phát triển và vẫn là một hiệp định « tiên tiến » nhất.

Wellington hy vọng rằng thỏa thuận mới sẽ cho phép New Zealand bán được nhiều sản phẩm từ sữa hơn vào thị trường Trung Quốc – mặt hàng sữa là thế mạnh của New Zealand - trong khi Trung Quốc cũng hy vọng sẽ bán nhiều hàng hơn vào New Zealand để xóa đi một thâm hụt thương mại nhỏ đối với nước này.

Nhân chuyến công du New Zealand của thủ tướng Trung Quốc, sẽ kéo dài cho đến ngày 29/03, hai nước đã ký kết 9 thỏa thuận trong đó có văn kiện về tăng cường hợp tác trong chương trình « Một Vành Đai, Một Con Đường » của Trung Quốc.

Phải nói là Bắc Kinh có một vị trí đặc biệt trong quan hệ quốc tế của Wellington. New Zealand là quốc gia phương Tây đầu tiên ký kết hiệp định tự do mậu dịch với Trung Quốc, đồng thời là cũng là nước phương Tây đầu tiên tham gia Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sơ Hạ Tầng Châu Á (AIIB) do Bắc Kinh chủ trương. Hiện nay Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của New Zealand, chỉ thua Úc.

Bất đồng Trung Quốc-New Zealand về Biển Đông

Quan hệ New Zealand-Trung Quốc tuy nhiên không phải là không có những bất đồng, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông. Theo hãng tin Anh Reuters, thủ tướng New Zealand xác nhận là hai bên đã thảo luận về vấn đề này nhân chuyến thăm của ông Lý Khắc Cường.

Đối với thủ tướng Bill English, đây quả là một chủ đề « nhạy cảm », nhưng theo ông, nó sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ Wellington-Bắc Kinh nói chung.

Trung Quốc đã bị nhiều nước, trong đó có New Zealand, chỉ trích về việc bồi đắp trên quy mô lớn các đảo nhân tạo ở vùng Biển Đông.