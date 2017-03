Biển Đông : Cam Bốt lại đả kích Mỹ và bênh Trung Quốc

Thái độ thần phục Trung Quốc và công kích Hoa Kỳ của Cam Bốt tiếp tục lộ rõ, với giới chức lãnh đạo Phnom Penh như đã không bỏ lỡ dịp nào để cho thấy điều đó. Theo nhật báo Anh Ngữ The Phnom Penh Post ngày 13/03/2017, trong phát biểu ngày 10/03 nhân một cuộc hội thảo do Trung Tâm Nghiên Cứu Hòa Bình và Xung đột tại Cam Bốt tổ chức, ngoại trưởng Cam Bốt Prak Sokhon lại một lần nữa lên tiếng đả kích sự can dự của Mỹ vào Biển Đông, một quan điểm rập khuôn theo đàn anh Trung Quốc.