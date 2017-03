Đan Mạch dẫn độ con gái bạn thân của cựu tổng thống Hàn Quốc

Ngành tư pháp Đan Mạch hôm nay, 17/03/2017, loan báo quyết định dẫn độ về Hàn Quốc con gái của bà Choi Soon Sil, bạn thân của tổng thống vừa bị truất phế Park Geun Hye. Choi Soon Sil là nhân vật trung tâm của vụ tai tiếng tham nhũng và hối mại quyền thế khiến bà Park Geun Hye mất chức tổng thống.

Cô Chung Yoo Ra, 20 tuổi, con gái của bà Choi Soon Sil, cũng có liên can đến vụ tai tiếng này, cho nên Viện Công tố Seoul đã phát lệnh bắt giữ Chung Yoo Ra và chính quyền Seoul đã yêu cầu dẫn độ cô này từ Đan Mạch về nước. Cô Chung Yoo Ra đã bị bắt tạm giam ở Đan Mạch từ đầu tháng 01/2017, trên nguyên tắc là đến ngày 30/01/2017, do visa hết hạn. Cho tới nay vẫn khẳng định mình vô tội, cô có 3 ngày để kháng cáo quyết định dẫn độ.

Theo báo chí Hàn Quốc, Chung Yoo Ra, vốn rất mê môn cỡi ngựa, đã mua nhiều con ngựa được huấn luyện ở Đan Mạch. Sau khi bị bắt, cô giải thích với cảnh sát là đang có mặt ở Đan Mạch do những hoạt động thể thao.

Mẹ của cô, bà Choi Soon Sil, bị cáo buộc đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết để con gái được nhận vào một trường đại học lớn cho dù có số điểm thấp hơn nhiều thí sinh khác. Bà Choi cũng đang bị xét xử vì đã dùng mối quan hệ thân thiết với tổng thống Park Geun Hye để buộc nhiều tập đoàn đóng góp gần 70 triệu đôla cho những tổ chức đáng ngờ. Bản thân cựu tổng thống Hàn Quốc thì bị cáo buộc đồng lõa và đã để cho người bạn thân xen vào chuyện Nhà nước. Viện Công Tố Hàn Quốc đã triệu tập bà cựu tổng thống lên thẩm vấn vào ngày 21/03 tới.