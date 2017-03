THAAD : Bắc Kinh gia tăng trả đũa thương mại Hàn Quốc

Căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Seoul do việc việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc. Đảng Tự Do Hàn Quốc, cầm quyền tại miền nam Triều Tiên, ngày 07/03/2017, vừa cho biết Seoul đang xem xét khả năng kiện Trung Quốc ra Tổ Chức Thương Mại Thế Giới- WTO về những biện pháp trả đũa thương mại của Bắc Kinh do việc triển khai THAAD.