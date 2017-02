Vụ ám sát Kim Jong Nam : Malaysia khởi tố hai nữ nghi can

Hôm nay, 28/02/2017, chưởng lý Malaysia thông báo sẽ khởi tố hai nữ nghi can người Indonesia và Việt Nam trong vụ sát hại Kim jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo AFP, ông Mohamed Apandi Ali, chưởng lý Malaysia, cho biết, hai nghi can Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương sẽ bị truy tố theo điều 302 của bộ luật hình sự nước này và có thể sẽ bị kết án tử hình bằng cách treo cổ.

Các băng vidéo giám sát an ninh ở sân bay Kuala Lumpur cho thấy hai nghi can này đã xịt một thứ gì đó vào mặt của Kim Jong Nam ngày 13/02/2017. Theo kết quả điều tra hôm thứ Sáu 24/02/2017, ông Kim Jong Nam chết vì chất độc thần kinh VX, một loại hóa chất được Liên Hiệp Quốc xếp loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hai nữ nghi can người Indonesia và Việt Nam cho biết họ bị lừa. Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia cho biết đã được trả 90 đô la để thực hiện hành động mà cô nghĩ rằng là cảnh diễn xuất cho một chương trình truyền hình. Siti Aisyah cũng nghĩ rằng loại hóa chất xịt vào mặt Kim Jong Nam là một « loại dầu bôi da cho trẻ sơ sinh ». Nghi can người Indonesia cũng nói là không quen biết nghi can Đoàn Thị Hương. Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia khẳng định hai người này biết rất rõ điều họ làm.