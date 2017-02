Vụ Kim Jong Nam: Malaysia nhờ Interpol truy nã 4 nghi can Bắc Triều Tiên

Đó là thông báo của giám đốc cảnh sát quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar hôm nay, 23/02/2017. Theo lời ông Khalid, bốn người Bắc Triều Tiên mà Kuala Lumpur nhờ truy nã đã trốn khỏi Malaysia vào ngày xảy ra vụ ám sát và đã trở về Bình Nhưỡng. Nghi can Bắc Triều Tiên thứ 5 thì hiện đang bị tạm giam ở Malaysia.

Cảnh sát Malaysia cũng muốn thẩm vấn bí thư thứ hai Hyon Kwan Song của đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur, nhưng ông Khalid nhìn nhận rằng không thể nào làm được việc này, trừ phi ông này tự nguyện.

Ngoài bí thư thứ hai của sứ quán, các nhà điều tra cũng muốn thẩm vấn một nhân viên hãng hàng không Bắc Triều Tiên có tên là Kim Uk Il. Ông Khalid cho biết, nếu cần, cảnh sát Malaysia sẽ phát lệnh bắt giữ nhân viên này.

Hiện giờ, hai nữ nghi phạm Việt Nam và Indonesia, cùng người bạn trai Malaysia của nghi phạm Indonesia đang bị tạm giam để điều tra về vụ ám sát bí ẩn ông Kim Jong Nam.

Sau 10 ngày im lặng, báo chí chính thức của Bắc Triều Tiên hôm nay đã lên án thái độ của Malaysia trong cuộc điều tra về vụ ám sát. Trong bản tin đầu tiên về vụ sát hại ông Kim Jong Nam ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/02, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cho rằng Malaysia phải chịu trách nhiệm về cái chết này và cáo buộc Malaysia đã thông đồng với Hàn Quốc.

KCNA trích tuyên bố của một ủy ban luật gia Bắc Triều Tiên cho rằng Kuala Lumpur phải trao trả thi hài ông Kim Jong Nam cho Bình Nhưỡng, vì họ đã khám nghiệm tử thi một cách “trái phép” và “vô đạo đức”, và Malaysia đã không giao thi hài nạn nhân cho đại diện Bắc Triều Tiên với lý do “vô lý” là cần phải so sánh ADN của nạn nhân với AND của một người trong gia đình.

Hiện giờ, nhà chức trách Malaysia loại trừ khả năng ông Kim Jong Nam lên cơn đau tim, và tập trung điều tra theo hướng nạn nhân đã bị tấn công bằng chất độc.