Vụ sát hại anh của Kim Jong-Un: Malaysia bắt một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam

Theo cảnh sát Malaysia, phụ nữ nói trên mang hộ chiếu Việt Nam với tên Doan Thi Huong ( Đoàn Thị Hương ? ), sinh ngày 31/05/1988, đã bị bắt ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Ông Kim Jong-Nam, 45 tuổi, trưởng nam của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Il, hôm qua dường như đã bị hai phụ nữ giết hại bằng cách đầu độc. Một số phương tiện truyền thông ở Hàn Quốc thì cho rằng người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong-Un đã bị đâm bằng kim tẩm thuốc độc, những báo khác thì nêu khả năng ông Kim Jong –Nam bị xịt một chất lỏng vào mặt.

Trong khi đó, cảnh sát Malaysia đang tập trung xem xét những hình ảnh do camera giám sát ghi lại để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở sân bay Kuala Lumpur sáng hôm qua. Theo lời chỉ huy cảnh sát hình sự bang Selangor, được tờ The Sun trích dẫn, ông Kim Jong –Nam đã nói với tiếp tân của sân bay rằng ông vừa bị một người xịt một chất lỏng vào mặt. Khi được đưa vào trạm xá của sân bay, ông đã than nhức đầu và gần ngất xỉu. Tại trạm xá, người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong-Un lên cơn đau tim và sau đó đã chết trên đường tới bệnh viện Putrajaya.

Hôm nay, thi hài của ông Kim Jong-Nam được chuyển đến bệnh viện Kuala Lumpur, nơi mà các bác sĩ pháp y sẽ khám nghiệm tử thi để cố làm sáng tỏ vụ sát hại bí ẩn này.

Bộ Thống Nhất của Hàn Quốc đã xác nhận cái chết của ông Kim Jong-Nam. Tổng thống lâm thời Hwang Kyo-Ahn tuyên bố vụ sát hại Kim Jong-Nam, nếu được xác nhận, là một ví dụ về « sự tàn bạo và bản chất phi nhân » của chế độ Bình Nhưỡng. Trong khi đó, sau khi gặp lãnh đạo cơ quan tình báo Hàn Quốc, các dân biểu nước này tiết lộ rằng vào năm 2012, Kim Jong-Nam đã viết thư cho Kim Jong-Un để xin người em cùng cha khác mẹ tha mạng cho ông và gia đình ông.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc khẳng định chính hai nữ nhân viên tình báo của Bắc Triều Tiên đã sát hại ông Kim Jong –Nam và đã tẫu thoát. Báo chí Nhật thì cho biết hai phụ nữ này có lẽ cũng đã chết. Nhưng cả hai thông tin nói trên đều chưa được xác nhận.