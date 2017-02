Hồng Kông : Một tỷ phủ bị an ninh Bắc Kinh bắt cóc ?

Theo hãng tin Pháp AFP, dư luận tại Hồng Kông hôm 01/02/2017 đang rất lo âu trước các thông tin trái ngược nhau về hành tung của nhà tỷ phú Tiêu Kiến Hoa (Xiao Jianhua) một trong những người giàu nhất Trung Quốc, đột nhiên mất tích cách nay gần một tuần. Các thông tin báo chí ngoài Trung Quốc khẳng định rằng nhân vật này đã bị an ninh Trung Quốc bắt cóc tại Hồng Kông và đưa về Trung Quốc.

Nhà tỷ phú Tiêu Kiến Hoa được nhìn thấy lần cuối cùng tại Hồng Kông vào ngày 27/01. Nhật báo Anh Financial Times đã cho rằng ông đã bị một nhóm nhân viên an ninh mặc thường phục Trung Quốc bắt giữ tại khách sạn Four Seasons ở Hồng Kông và áp tải về Hoa Lục, để điều tra trong một vụ tham nhũng.

Người thân nhà tỷ phú đã trình báo với cảnh sát Hồng Kông việc ông bị bắt cóc, nhưng cảnh sát Hồng Kông lại cho biết là họ đã thấy ông Tiêu Kiến Hoa nhập cảnh Trung Quốc đúng hôm 27/01 thông qua một cửa khẩu biên giới, và sau khi điều tra, đã kết luận rằng ông đã tự nguyện rời Hồng Kông qua Trung Quốc, và vụ việc không còn bị xem là một vụ bắt cóc.

Ngày 01/02, vụ việc lại nổi cộm trở lại với hai nguồn tin báo chí. Tờ South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông xác định là nhà tỷ phú đang ở Trung Quốc, nhưng chỉ có thể liên lạc với người thân trong gia đình.

Cùng ngày, tờ Minh Báo đã đăng một bài quảng cáo dài chiếm nguyên trang báo được cho là của chính nhà tỷ phú, ca ngợi chế độ Bắc Kinh và tuyên bố trung thành với Nhà Nước Trung Quốc. Trong bài quảng cáo ông nói thẳng « Tôi không hề bị bắt » và cho biết ông đang trị bệnh ở nước ngoài, sẽ sớm kết thúc điều trị quay về và gặp gỡ báo chí.

Nội dung bài quảng cáo rất giống những gì được đăng trên tài khoản mạng WeChat của tập đoàn Tomorrow Group của nhà tỷ phú, trụ sở ở Bắc Kinh.

Như vậy là ông Tiêu Kiến Hoa đang ở ngoại quốc hay ở Trung Quốc, câu hỏi này đã khiến dư luận Hồng Kông xôn xao vì gợi lại vụ 5 nhân viên nhà xuất bản sách « chống » Trung Quốc ở Hồng Kông, cũng bị mất tích bí ẩn hồi năm 2015, vào lúc đó an ninh Trung Quốc bị tình nghi là thủ phạm các vụ bắt cóc.