AFP - Cam Bốt sẽ bắt giữ 3 người sửa ảnh bêu xấu nhà vua. Bức ảnh cho thấy ông Sihamoni trong một cảnh quan hệ giữa người đồng tính, đã lưu hành tuần này trên một số trương mục Facebook ở Cam Bốt và Thái Lan. Đây là hành động sỉ nhục hiếm hoi nhắm vào vua Norodom Sihamoni rất được kính trọng ở Cam Bốt. Ngược lại với Thái Lan, vua Cam Bốt không được một luật khi quân nghiêm ngặt bảo vệ như các quốc vương Thái. Nhưng Hiến Pháp quy định vua là người « bất khả xâm phạm ». Tướng Khieu Sopheak bộ Nội Vụ xác nhận đã mở điều tra và đã ra lệnh bắt giữ. Có điều ông không giải thích được 3 người trên đã phạm luật gì, mà chỉ nói : « Quốc vương đại diện cho cả nước, sỉ nhục quốc vương có nghĩa là sỉ nhục cả nước ».

AFP - Sau gần một thế kỷ, New York mới có trạm metro mới. Sau hơn 90 năm chờ đợi, người dân New York không còn dám tin nữa. Nhưng cuối cùng hệ thống metro của thành phố này cũng đã được mở rộng về phía đông khu Manhattan, với ba trạm mới của tuyến “Second Avenue Line”, vừa được mở cửa đúng ngày đầu năm hôm qua. Các trạm metro mới sáng sủa hơn và thoáng hơn rất nhiều so với các trạm metro hiện nay của New York. Ý định mở một tuyến metro dọc theo 2e Avnue đã được nêu lên từ năm… 1929.

AFP - Turkmenistan cắt khí đốt của Iran. Hôm qua, 01/01/2017, Turkmenistan đã quyết định cắt khí đốt của Iran, sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng giữa hai nước, về giá cả. Iran là khách hàng thứ ba của Turkmenistan, sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng năm nước này xuất đến 10 tỉ mét khối khí đốt sang Iran. Tuy cũng là nước sản xuất khí đốt, nhưng Iran phải nhập khí đốt từ láng giềng, để phục vụ cho nhu cầu ở một số vùng đông dân phía bắc, do các khu khai thác dầu khí của Iran nằm ở phía nam.