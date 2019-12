Hồng Kông: Chuyên gia nước ngoài tẩy chay ủy ban điều tra của cảnh sát

Các chuyên gia nước ngoài về an ninh công cộng tại Hồng Kông, vào hôm nay 11/12/2019 đã tuyên bố từ nhiệm và rút ra khỏi Ủy Ban Khiếu Nại về Lực Lượng Cảnh Sát Chống Bạo Động. Những người này cho rằng ủy ban giám sát do chính cảnh sát Hồng Kông thành lập, thiếu tính chất độc lập cần thiết vì không đủ quyền tự do hoạt động.